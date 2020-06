Das hat Julian Claßen (27) sicherlich nicht erwartet! Die YouTube-Bekanntheiten Bibi (27) und ihr Ehemann halten ihre Abonnenten mit Videos aus ihrem Alltag mit zwei Kindern regelmäßig auf dem Laufenden. So drehten sie erst vor Kurzem eine sehr gefragte Haustour ihrer riesigen Luxusvilla ab. Neben dem großen Anwesen fehlte aber noch das passende Auto. Jetzt plante Bibi die Ankunft ihres neuen Geländewagens ganz ohne Julians Hilfe!

"Ich habe eine Überraschung für dich. Ich würde sagen, damit rechnest du auf gar keinen Fall!", startete der Webstar sein neues Video auf YouTube. Sie erklärte, dass in wenigen Minuten das neue Auto vor der Tür stehe. Julian habe zwar von dem neuen Wagen gewusst, jedoch habe er nicht erwartet, dass er zu diesem Zeitpunkt ankomme. Der Influencer sei auch nicht an der Aktion beteiligt gewesen: "Was kommt denn gleich für ein Auto?", fragte er seine Ehefrau. "Jetzt kriegen wir einen GLS. Das ist so ein riesengroßer Geländewagen mit sieben Sitzen, freute sich die 27-Jährige. Das große Auto sei praktisch, da neben ihnen und den beiden Kindern noch weitere Personen mitfahren können.

Dass der neue Schlitten nur ganz knapp in ihre Garage passen würde, hätten sie nicht durchdacht. "Ach, du scheiße, ist der riesig! Was ist das für ein Schiff?", zeigte sich Julian erstaunt. Doch siehe da, der Wagen passt perfekt in die Parklücke neben ihrem kleineren Auto.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen, Juli 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bibi und Lio Claßen im Februar 2020



