Sara Kulkas (29) Mama-Herz blutet! Vor rund acht Jahren lief die Beauty bei Germany's next Topmodel über den Laufsteg – und ist bis heute als Model tätig. Nebenbei ist die schöne Blondine noch Vollblutmama von zwei Töchtern. Im Netz liefert sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. So teilt sie auch die unschönen Aspekte mit ihren Fans: Saras Töchterchen Matilda hatte einen fiesen Unfall auf dem Trampolin!

Das schilderte sie ihren Abonnenten nun in ihrer Instagram-Story: "Statt, dass Matilda im Kindergarten ist, sitzen wir beim Orthopäden. Gestern Abend hat sie sich wohl beim Trampolin-Springen das Bein verdreht." Und was hat der Arzt gesagt? "Matildas Sprunggelenk ist zum Glück nur verstaucht, beziehungsweise ein Bändchen ist abgerissen", berichtete Sara weiter. Die Heilung werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern. Zum Glück habe ihre Tochter aber keine Schmerzen, wenn sie Fuß und Bein stillhält.

Nach ihrem Bericht postete die Mama außerdem einen Clip, in dem die Sechsjährige auf Krücken hüpft – offenbar benötigt sie fürs Erste sogar eine Gehhilfe! "Mir tut es sehr leid für Matilda, sie muss jetzt auf so viele Sachen verzichten, die sie glücklich machen und jetzt gerade zu dieser Jahreszeit", ärgert sich Sara: "Aber dafür bekommt sie jetzt eine extra Portion Aufmerksamkeit von Mama und Papa."

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de