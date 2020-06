Na, erkannt? Ein paar kleine Tipps: Sie sind beide Models und sehr gut befreundet. Außerdem sind die zwei auch Promi-Kinder berühmter amerikanischer Familien. Die blonde Schönheit trug den Familiennamen Baldwin, den sie nach ihrer Heirat mit Justin Bieber (26) ablegte. Die dunkelhaarige Grazie hingegen ist ein Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans und seit ihrer Kindheit Teil der Hit-Realityshow Keeping up with the Kardashians. Um welche zwei US-Stars könnte es sich auf diesen Fotos also handeln?

Logo! Es handelt sich um keine geringeren als die BFFs Kendall Jenner (24) und Hailey Bieber (23). Auf neuen Paparazzi-Fotos wurde das Duo bei dem Versuch abgelichtet, vor den Schnappschussjägern davonzulaufen. Zwar haben sie es geschafft, dass ihre Gesichter nicht fotografiert wurden, doch dafür haben die Fotografen einige Aufnahmen geknipst, die die Freundinnen bei Aufwärmübungen zeigen. Denn der Ort, an dem die beiden Californiagirls entdeckt wurden, ist die Tiefgarage ihres Fitnessstudios in Beverly Hills.

Dass Kendall und Hailey zusammen Sport treiben, ist nicht verwunderlich, da beide schon seit Jahren gut befreundet sind. Ihr Verhältnis ist so eng, dass die "Drop the Mic"-Moderatorin mit dem Victoria's Secret-Engel sogar über Details ihrer Ehe mit "Yummy"-Interpreten Justin redet.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber bei einem Event in NYC im März 2019

MEGA Hailey Bieber und Kendall Jenner in Beverly Hills im Juni 2020

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber in Rancho Mirage im April 2017



