Die Katze widmet sich einem haarigen Problem! Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) gelten nicht zuletzt aufgrund ihrer besonders humorvollen und offenen Art als regelrechtes Traumpaar. Auf Social Media gibt Dani ihren Fans gerne einen gewohnt ehrlichen Einblick in ihr Privatleben. Jetzt beweist das Ehepaar im Internet einmal mehr, wie sehr es sich liebt: Daniela hilft ihrem Mann Lucas bei der Rasur und ist sich dabei für rein gar nichts zu schade!

In einer Instagram-Story hält Daniela die etwas andere Beauty-Behandlung nun für ihre Fans fest. "Du hast aber auch überall Haare", stellt sie fest als sie sich mit einem elektrischen Rasierer an Lucas' Rücken zu schaffen macht. Damit sollte die kultige Blondine recht behalten – denn kurze Zeit später entfernt sie ihrem Liebsten auch die Haare am Allerwertesten. Wenn das mal kein wahrer Liebesbeweis ist!

Besonders süß: Auch das gemeinsame Töchterchen Sophia (4) hilft bei der Enthaarung ihres Vaters mit. "Machst du etwa die Haare weg vom Papa, Schatz?", fragt die Katze ihre Kleine, während diese zaghaft den Rasierer bedient. "Der arme alte Papa wird rasiert", bestätigt Lucas.

