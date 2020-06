Der US-Amerikaner Mike Tyson (53) wurde als professioneller Boxer weltbekannt. Sein Talent im Ring hatte ihm schon in jungen Jahren den Weltmeistertitel im Schwergewicht verschafft. Doch vor allem seine Skandale sorgten für etliche Schlagzeilen. So biss er zum Beispiel einem Kontrahenten während eines Kampfes ein Stück von dessen Ohr ab. Jetzt wurde bekannt: Ein Film über Mikes Leben ist bereits in Arbeit!

In einem Live-Video auf Instagram sprach der Schauspieler Jamie Foxx (52) vor Kurzem mit dem Filmproduzenten Mark Birnbaum. Auf die Frage, ob der Film über das Leben des Boxers nun realisiert wird, antwortete Jamie: "Ein ganz klares Ja." Doch Filmbiografien seien sehr schwer zu produzieren, erklärte er weiter. Bereits im Jahr 2014 wurde der Streifen angekündigt, die Planung nehme aber jetzt erst volle Fahrt auf. Demnach habe er bereits mit dem Training begonnen. "Jeden zweiten Tag mache ich 60 Klimmzüge, 60 Dips und 100 Liegestütze", beschrieb er sein Work-out.

Allerdings könne Jamie trotz der regelmäßigen Übungen nicht mit Mikes durchtrainiertem Körper auf dem Höhepunkt seiner Karriere mithalten. "Ich habe keine Wadenmuskeln, deshalb müssen wir vielleicht eine Prothese einsetzen", scherzte er.

Anzeige

Getty Images Mike Tyson, 2019

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mike Tyson nach einem Kampf, 1996



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de