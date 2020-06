Kelly Clarkson (38) fühlt sich wohl in ihrer Haut! Die Gewinnerin der ersten Staffel von "American Idol" – der US-Version von DSDS – ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um Bodyshaming geht. Denn auch die Sängerin wurde am Anfang ihrer Karriere in der Musikindustrie unter Druck gesetzt, dünn zu sein. Die "Stronger"-Hitmacherin hat aber nun enthüllt: Sie war am erfolgreichsten, als sie mehr Gewicht auf die Waage brachte.

In einem Interview mit der britischen Ausgabe von Glamour erzählt Kelly, dass sie zu Beginn ihrer musikalischen Laufbahn von Managern immer dazu angehalten wurde, so schlank wie ihre Kolleginnen zu sein. Das wollte der US-Star jedoch nicht. Glücklicherweise hat am Ende ihr Gesangstalent mehr gezählt, als der Umfang ihrer Taille. "Ehrlich gesagt, als ich am schwersten war, wurde ich bei The Voice als Jurorin eingestellt. Ich wurde mit mehr Gewicht Teil einer supererfolgreichen TV-Show", gibt der Popstar zu bedenken. Sie habe es so empfunden, als ob sich niemand dafür interessieren würde, dass sie ein paar Extrakilos auf der Hüfte hat.

Mittlerweile pfeift die zweifache Mutter darauf, wie andere ihren Körper haben wollen. Jetzt gehe sie einfach in Meetings rein und schaue alle selbstbewusst an. "Ich bin jetzt einfach glücklich mit meinem Leben", verkündet die Talkshow-Moderatorin.

Getty Images Kelly Clarkson in NYC im September 2002

Getty Images Kelly Clarkson bei einem Event in New Jersey im Juni 2003

Getty Images Kelly Clarkson auf einem Festival in NYC im September 2019



