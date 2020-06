Kelly Clarkson (38) ist seit 2011 mit Brandon Blackstock (43) zusammen – nur zwei Jahre später gaben sich die beiden das Jawort. Neben den zwei gemeinsamen Kindern hat Brandon aber auch noch zwei Kids aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung gebracht. Im Hause Clarkson-Blackstock ist also jede Menge los – doch für die Sängerin ist die Nachwuchsplanung offensichtlich noch lange nicht abgeschlossen: Kelly möchte noch ein Kind haben!

Als sie Starkoch Gordon Ramsay (53) für ihre Talkshow The Kelly Clarkson Show interviewte und der seinen kleinen Sohn in die Kamera hielt, war es um die 38-Jährige geschehen. "Ach du meine Güte! Tu mir das nicht an. Ich will unbedingt noch ein Kind, und mein Mann sagt: 'Nein! Wir haben vier!'", erzählte sie ganz aufgeregt. Fans dürften über diese Äußerung ziemlich überrascht sein, wollte die Beauty bis vor Kurzem keine weiteren Kinder mehr.

Flaute im Bett herrscht bei den beiden aber noch lange nicht. Erst kürzlich hatte Kelly ausgeplaudert, dass bei dem Ehepaar noch lange nicht die Leidenschaft im Bett erloschen ist: Die Musikerin und ihr Gatte haben wohl täglich Sex. "Ich habe Kinder, und der Akt, um Kinder zu bekommen, ist für gewöhnlich das, was ich vor dem Zubettgehen auch tue – das ist keine Lüge", so die "Because Of You"-Interpretin offen.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2020

Getty Images Kelly Clarkson, Musikerin

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson

