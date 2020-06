Julia Oemler spricht Klartext! Im vergangenen Jahr versuchte die selbstständige Traurednerin, bei Love Island ihre große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg: Sie musste die Show an Tag 15 verlassen, nachdem sich kein Mann für sie entschieden hatte. Kurze Zeit später offenbarte sie im Netz, dass einige ihrer Show-Kollegen nur an dem Format teilgenommen hätten, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern – und auch heute noch alles dafür tun würden. Doch so will Julia nicht sein!

Im Promiflash-Interview erklärte die 26-Jährige: "Ich möchte nicht wie andere diese Form meines Privatlebens in die Öffentlichkeit zerren, um für Online-Zeitungen oder mögliche Couple-TV-Formate infrage zu kommen." Sie wolle es anderen überlassen, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen für ein bisschen mehr Berühmtheit zu verkaufen und dadurch aufs Spiel zu setzen.

Dazu sei sie ein zu realisitischer und bodenständiger Mensch. Julia gestand zwar, dass auch sie mittlerweile etwas Geld durch Werbe-Deals bei Instagram verdiene, betonte aber: "Im Gegensatz zu anderen, die [...] lieber der neue George Clooney werden wollen, habe ich weiterhin meine Teilzeitstelle im Saarland und konzentriere mich auf meine Hochzeitsfirma."

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im November 2018

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im Mai 2020 in Halle an der Saale

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im September 2019 auf Mallorca



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de