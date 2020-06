Julia Oemler klärt auf! Im vergangenen Jahr nahm die Trau-Rednerin aus Halle an der Saale an Love Island teil, um in der Show ihre große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg: Sie musste die Sendung an Tag 15 verlassen, nachdem keiner der Kuppelshow-Jungs sich für sie entschieden hatte. Inzwischen liegen die Dreharbeiten der Sendung fast ein Jahr zurück: Mit welchen einstigen Mitstreitern hat Julia heute noch Kontakt?

Im Interview mit Promiflash verriet die Blondine: "Lina ist mittlerweile eine meiner engsten Freundinnen, die ich anrufen würde, wenn es hart auf hart kommt. Auch mit einer Dana, Laura und Ricarda habe ich noch Kontakt." Mischa sei der einzige Mann aus dem Format, mit dem sie sich ab und zu mal schreibe. Von ihren anderen Show-Kollegen scheint Julia jedoch alles andere als begeistert zu sein. Sie machte klar: "Fake People und Heuchler braucht, glaube ich, niemand in seinem Umkreis, also Menschen die dich für ein Like oder eine Kooperation vor den Bus schubsen würden." Solche Charakterzüge würden sie anwidern, sodass sie sich von "Lästerschwestern" und "Möchtegernpromis" distanziere.

Der erneuten Ausstrahlung der Staffel seit dem 8. Juni steht Julia daher auch mit gemischten Gefühlen gegenüber: "Einerseits ist es schon eine tolle Sache, aber andererseits muss man eben auch wieder die negativen Resonanzen ertragen."

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler im November 2019 in Portugal



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de