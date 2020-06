Dick eingepackt aber trotzdem super-stylish unterwegs! Promi-Kids stehen oftmals genauso im Fokus der Öffentlichkeit wie ihre prominenten Eltern. Dabei werden die Kleinen gern auch mal von Kopf bis Fuß kritisch beäugt. Eine, die in Modedingen schon ziemlich gut mit den Großen mithalten kann, ist Kourtney Kardashians (41) Tochter: Im Netz präsentierte der Keeping up with the Kardashians-Star den ziemlich lässigen Style von Penelope (7)!

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige vor wenigen Tagen ein paar ziemlich coole Schnappschüsse von ihrer Tochter vor malerischer Kulisse. Total entspannt posiert Kourts Kleine auf den Bildern in Jogginghose, Regenjacke und Cowboyboots. Aktuell macht die Reality-Beauty mit ihren Kids einen entspannten Roadtrip durch die USA und teilt einige Eindrücke davon mit ihren Fans.

So auch schon vor Kurzem: Anfang der Woche hatte Kourtney eine Momentaufnahme von sich auf einer Koppel veröffentlicht. Für dieses Bild hatte die dreifache Mutter sich tierische Unterstützung geholt – zusammen mit einem kleinen Lamm posiert die Unternehmerin darauf ziemlich lässig für die Kamera.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashians Tochter

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2020



