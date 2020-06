Dieses Tier hat es Kourtney Kardashian (41) offensichtlich ganz schön angetan! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit führt eigentlich ein Leben voller Luxus und Glamour: Sie und ihre berühmten Schwestern präsentieren sich immer wieder in Designer-Outfits auf diversen Red Carpets. Nichtsdestotrotz findet die 41-Jährige offenbar auch viel Gefallen am Landleben: Immerhin sendete sie ihren Followern nun einen Gruß von der Koppel – und bekam beim Posen tierische Unterstützung!

Am Montag veröffentlichte Kourtney einen Schnappschuss auf Instagram, der die Herzen ihrer Fans wohl zum Schmelzen brachte: Darauf posiert sie in einem Flanellhemd auf einer Farm und grinst aus gutem Grund bis über beide Ohren – sie kuschelt nämlich mit einem kleinen Lamm. Für das niedliche Foto erntete die Brünette jede Menge Likes. Viele ihrer Follower drückten aber auch in den Kommentaren ihre Begeisterung aus: "Oh mein Gott, das ist so süß", schrieb ein Fan beispielsweise.

Doch nicht nur Kourtney – auch ihre Reality-TV-Kollegin Yolanda Hadid Foster kümmerte sich erst kürzlich um ein Jungtier: Gigi Hadids Mutter lebt auf einem Landgut in Pennsylvania. In einem ihrer Koppelzäune hatte sich ein Rehkitz verfangen – die Blondine eilte dem Tier aber gleich zu Hilfe und befreite es aus dem Maschendraht.

Kourtney Kardashian beim PrettyLittleThing Launch im Oktober 2017 in Los Angeles

Kourtney Kardashian im Juni 2020

Yolanda Hadid und Gigi Hadid im November 2018 in New York



