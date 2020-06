Auf Social Media stehen heute bei den internationalen Promis die Papas im Vordergrund: In Großbritannien und in den USA wird diesen Sonntag nämlich der Vatertag gefeiert. Klar, dass auch in prominenten Großfamilien der Tag freudig zelebriert wird – unter anderem posteten Kim Kardashian (39) und Victoria Beckham (46) liebevolle Posts zu Ehren ihrer Gatten, die gleichzeitig noch ganz hervorragende Papas von jeweils vier Kindern zu sein scheinen!

"Alles Gute zum Vatertag, David! Wir alle lieben dich so, so sehr!", schrieb Victoria unter einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem das Paar mit ihrer Rasselbande zu sehen ist. Es folgten außerdem Videos, auf denen die Jüngste, Harper Seven (8), eine Karte vorliest, die sie ihrem Papa extra für heute gebastelt hat: "Du bist mein Superheld! Hoffentlich bekommst du heute viele Küsschen und Umarmungen", schreibt die Achtjährige darin. Aber auch seine Söhne Brooklyn (21) und Romeo (17) zollten ihrem Dad Tribut und veröffentlichten ihrerseits jeweils niedliche Throwback-Pics auf Social Media.

Kim wiederum stellte einige Fotos von ihrem Liebsten und den Kids online: "Danke, dass du mein Leben so viel schöner machst! Du schenkst unseren Kindern das beste Leben, das man haben kann", schwärmt sie unter einer Reihe mit Familien-Schnappschüssen. Katherine Schwarzenegger (30) ist zwar momentan noch hochschwanger, ihrem Partner Chris Pratt (41) wünscht sie jedoch auch schon einmal alles Gute zum Vatertag – Chris hat nämlich schon einen Sohn mit seiner Ex-Frau Anna Faris (43) und noch dazu heute Geburtstag: "Das Schönste ist, zu sehen, was für ein liebevoller und witziger Papa du bist. Ich wünsche dir alles Glück der Welt", machte sie dem Schauspieler eine rührende Liebeserklärung.

Anzeige

Getty Images David Beckham mit Söhnchen Brooklyn im Mai 2001

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de