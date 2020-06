Die Schönheitsmaßstäbe der Glitzerwelt machten Kelly Clarkson (38) zu Schaffen! 2002 ging die Sängerin bei der Castingshow American Idol als Siegerin hervor und wurde mit ihrem Hit "A Moment Like This" über Nacht zum Star. Dabei wurde ihr früh eingetrichtert, dass nur eine schlanke Figur in der Branche Erfolg verspreche. Obwohl Kelly es heute besser weiß, gibt sie zu: Als dünner Popstar musste sie einem immensen Druck standhalten!

Ihr damaliges Management habe die "Since U Been Gone"-Interpretin zu Beginn ihrer Karriere immer wieder dazu genötigt, an ihrem Gewicht zu arbeiten. "Sie setzten mich vor allem in der Zeit unter Druck, als ich wirklich sehr dünn, nicht gesund und einfach erschöpft war, weil ich so hart gearbeitete habe", gab die Musikerin gegenüber Glamour UK zu. "Es war, wie wenn einem ein Magazin vors Gesicht gehalten wird und gesagt wird 'Das ist deine Konkurrenz und damit musst du mithalten'", gab die 38-Jährige preis.

"Ich konnte da nicht mithalten. Das bin nicht ich. Wir sind alle verschieden und das ist auch gut so", weiß Kelly heute. Den ewigen Kampf, dünn zu sein, führe sie nicht mehr, seitdem sie eingeladen wurde, bei The Voice am Jurypult Platz zu nehmen. Das sei der Zeitpunkt gewesen, an dem sie am meisten wog und dabei trotzdem am erfolgreichsten war, stellte die Zweifach-Mama klar.

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Jahr 2020

Getty Images Kelly Clarkson im Jahr 2019

Getty Images Kelly Clarkson im Jahr 2003



