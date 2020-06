Robert Lewandowski (31) gratuliert seiner Partnerin zum Hochzeitstag! Im Juni 2013 gab der Profifußballer seiner Frau Anna Lewandowska das Jawort. Fünf Jahre später durften die Eheleute ihren ersten Nachwuchs begrüßen. Anfang Mai wurde das Paar erneut Eltern einer kleinen Tochter. Mittlerweile gehen der Sportler und die Athletin seit sieben Jahren verheiratet durchs Leben. Zum Jubiläum ihrer Ehe teilte Robert nun rührende Worte im Netz!

"Siebter Hochzeitstag, zwölf Jahre zusammen", verkündete Robert mit einem roten Herz-Emoji via Instagram. Zu diesem besonderen Anlass schwelgt der Kicker offenbar in Erinnerungen und teilt ein Throwback-Bild der damaligen Hochzeit. In einem dunklen Anzug mit weißem Hemd hält der 31-Jährige die Hand seiner Braut und führt sie beim gemeinsamen Hochzeitstanz. Mit einem Strahlen bis über beide Ohren schmiegt sich der gebürtige Pole an die Wange seiner Liebsten.

An den Gefühlen hat sich bis heute nichts verändert. "Meine Liebe", schwärmte Robert noch immer total in love von seiner Traumfrau. Und auch die Zweifach-Mutter teilte auf ihrem Profil zwei Aufnahmen von dem besonderen Moment im Brautkleid. Für die 31-Jährige ist Robert nicht nur ihre große Liebe und ihr Ehemann, sondern auch ihr bester Freund.

Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna, März 2020

Anna Lewandowska mit ihrem Mann Robert, April 2020

Anna Lewandowska, Sportlerin

