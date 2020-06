Bald sind sie zu dritt! Vor wenigen Wochen verkündete Fiona Erdmann (31) ihre erste Schwangerschaft und enthüllte sogleich auch, dass sie in einer Beziehung ist. Seitdem freuen sich das Model und ihr Freund Muhammad riesig auf ihren Nachwuchs. Anders als in Deutschland wird der Vatertag in vielen anderen Ländern am 21. Juni gefeiert. So ergriff die 31-Jährige jetzt die Chance, dem Bald-Papa jetzt schon liebevolle Worte zu widmen!

"Ich weiß, du bist noch nicht offiziell Vater, aber für mich bist du jetzt schon einer", schrieb die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin unter ein Instagram-Foto. Der Schnappschuss zeigt den mittlerweile kugelrunden, nackten Babybauch der Moderatorin, auf den Muhammad sanft seine Hände legt. Dabei drückt er dem Bäuchlein ein Küsschen auf, während die werdende Mama liebevoll ihre Hand an seinen Kopf schmiegt.

"Ich weiß, dass du der beste Papa sein wirst. Ich könnte mir niemand Besseres als Vater meiner Kinder vorstellen", schrieb Fiona gerührt. "Ich kann den Moment kaum erwarten, wenn unser Kind dich Papa nennt", schwärmte die Schauspielerin. 2018 zog die TV-Bekanntheit aus geschäftlichen Gründen nach Dubai, wo sie den Libanesen kennen und lieben lernte. Viele solcher Pärchenfotos wird die Brünette wohl nicht veröffentlichen. RTL gegenüber verriet die Beauty, dass sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit, so weit es geht, raus halten möchte.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Muhammad im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de