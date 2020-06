Hat der Promi-Sprössling etwa insgeheim schon einen Namen? Popsängerin Katy Perry (35) und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) haben erst Anfang März bekannt gegeben: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Mittlerweile hat das Hollywoodtraumpaar sogar auch schon enthüllt, dass es ein kleines Mädchen werden wird. Die "Firework"-Interpretin verrät nun noch ein weiteres Detail, und zwar, ob der Name für ihr Baby schon feststeht.

In einem Radiointerview mit dem US-Sender Mix 104.1 hat Katy ihren beiden Gastgebern Karson und Kennedy preisgegeben: Sie und ihr Zukünftiger haben bislang noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wie sie ihr Kind nennen wollen. "Wir haben uns noch für keinen Namen entschieden, denn ich denke, wir haben Optionen und am Ende wird sie es uns sagen", erklärt die amerikanische Chartstürmerin. Sie fügt hinzu, dass sie vorhabe, ihr kleines Töchterchen zuerst anzusehen und dann zu benennen – je nachdem, welcher Name zu ihr zu passen scheint.

Katy offenbart außerdem, dass sie superaufgeregt sei. "Ich habe bereits jedes vorstellbare Gefühl durchlebt. Ich war überwältigt, ich war nervös, ich war glücklich, ich war entzückt, ich war überglücklich, ich war deprimiert. Ich war wirklich alles", erzählt die baldige Mama ehrlich.

Getty Images Katy Perry bei einer "American Idol"-Aufzeichnung in L.A. im April 2019

Getty Images Katy Perry auf der Fashion Week in Paris im Juli 2017

Getty Images Katy Perry auf einem Gala Dinner in L.A. im März 2017

