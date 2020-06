Kimberly Van Der Beek kehrt zu ihren Fans zurück! Bereits vor rund sieben Monaten erlitt die Ehefrau von James Van Der Beek (43) ihre erste Fehlgeburt. Vor wenigen Tagen dann die erschütternde Meldung: Das Paar verlor ein weiteres Ungeborenes. Um den schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten, zog sich die Partnerin des Schauspielers aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt meldete sich Kimberly erstmals nach dem tragischen Vorfall bei ihrer Community!

"An den besten Vater auf dem Planeten Erde, kneif mich", gratulierte Kimberly am vergangenen Sonntag ihrem Liebsten zum diesjährigen Vatertag in den Vereinigten Staaten. Zu diesem Anlass teilte die Fünffach-Mutter mehrere Aufnahmen des Hollywood-Stars mit seinen Kids – egal, ob er ein Küsschen seiner Sprösslinge am Set erhielt oder eine große Kuscheleinheit im Bett. "Ich ehre dich heute und jeden Tag", betonte die 37-Jährige.

Seit dem tragischen Kindsverlust ist die Familie am Boden zerstört. "Die Seele, die wir so freudig in unserer Welt begrüßen wollten, [...] sollte uns nie in einem lebenden Körper begegnen", hatte James kurz nach dem Ereignis im Netz mitgeteilt. Als die ersten Komplikationen auftraten, sei das Paar sofort ins Krankenhaus geeilt, doch jede Hilfe es sei zu spät gewesen, um das werdende Baby der Schwangeren zu retten.

Instagram / vanderkimberly James Van Der Beek mit seiner Tochter

Instagram / vanderkimberly James Van Der Beek mit seinem Sprössling

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek, November 2015

