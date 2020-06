Ein schwerer Schlag für Pia Peukmann! Vor wenigen Wochen war die Aachenerin noch bei Temptation Island zu sehen, wo sie ihre inzwischen gescheiterte Beziehung zu Calvin Kleinen auf die Probe stellte. Seither begeistert sie ihre Fans im Netz weiterhin mit Einblicken in ihr Privatleben und teilt mit ihnen fröhliche Erinnerungen. Doch nun hat Pia ihrer Community eine schockierende Nachricht überbracht: Sie musste notoperiert werden!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die TV-Bekanntheit ein Foto aus dem Krankenhausbett. Überall sind Schläuche zu sehen, ihr Arm hängt am Tropf. Dazu schrieb sie: "Ich wurde gestern leider notoperiert, deswegen wird von mir heute nicht so viel kommen. Ich muss mich erst mal wieder erholen, aber keine Sorge – wird alles wieder gut." Warum genau es zu diesem Eingriff kam, verriet die 31-Jährige bislang noch nicht.

Pias Krankenhausaufenthalt wird wohl noch einige Zeit andauern. Sie hat ihre Follower bereits gefragt, wie sich die Zeit in der Klinik leichter vertreiben lässt. Neben den vielen Tipps konnte sie sich aber auch über zahlreiche Genesungswünsche freuen. Davon schien die Blondine sogar regelrecht überwältigt worden zu sein: "Danke meine Lieben, für die ganzen lieben Nachrichten. Fühlt euch gedrückt. Ich habe jeden von euch lieb."

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann im Februar 2019 in Dubai

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann im November 2018 in Köln

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann im Juli 2017 in Monaco



