Das lässt sich Senna Gammour (40) nicht gefallen! Die ehemalige Monrose-Sängerin ist für ihre polarisierende Art bekannt und lässt auch ihre Follower direkt an dem Geschehen teilhaben. Auch jetzt machte die Buchautorin ihrem Ärger Luft, als sie als Beifahrerin in einem geparkten Auto saß. Während sie auf ihre Freundin wartete, hielt eine fremde Frau neben Senna und sprach sie an. Die Situation eskalierte schnell, da die Dame der Überzeugung gewesen sei, dass die Musikerin auf einem Behindertenparkplatz stehe...

"Da schreit die mich an", erklärte die Frankfurterin wütend in ihrer Instagram-Story. Ihrer Meinung nach habe es sich um einen normalen Parkplatz gehandelt und deshalb habe sie die Beschimpfungen der Frau nicht verstanden. Auch dass die Dame eine Behinderung haben soll und auf den Stellplatz angewiesen sei, habe Senna ihr nicht abgekauft: "Das sehe ich aus dem Flugzeug, dass der [Behindertenausweis] gefälscht ist", stellte sie fest. Als die 40-Jährige schließlich den Gurt gelöst habe, um aus dem Auto auszusteigen, sei die Fremde erst weitergefahren.

Doch nicht nur wildfremde Frauen legen sich mit Senna an: Zuletzt kritisierte der Comedian Oliver Pocher (42) die Sängerin, da sie ein Nagelstudio in der aktuellen Gesundheitslage besucht hatte. Doch auch hier reagierte die Brünette sofort auf die Beschuldigungen und riss sich eigenständig ihre Haar-Extensions heraus, um sich den Friseurbesuch zu sparen.

Instagram / missgammour Senna Gammour, Sängerin

Instagram / missgammour Senna Gammour im Januar 2020

Getty Images Oliver Pocher auf der Premiere des Films "Collide" in Köln, 2016



