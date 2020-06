Hat Laura den Segen ihres Schwiegervaters endlich bekommen? Seit wenigen Tagen sind Michael Wendler (48) und seine blutjunge Lebensgefährtin Laura (19) nun offiziell Mann und Frau. Während sie die Fans mittlerweile von ihrer Liebe überzeugen konnten, schien die Familie des Sängers bis zuletzt an deren Aufrichtigkeit zu zweifeln – vor allem Michaels Vater unterstellte dem Paar, es nicht ernst miteinander zu meinen. Konnten Micha und Laura das Blatt mit ihrer Hochzeit vielleicht doch noch wenden?

Gegenüber Bild ließ Manfred Weßels deutlich raushängen, was er von der Eheschließung seines Sohnes mit der 19-jährigen Influencerin hält: "Über Michaels peinliche Show-Hochzeit lache ich mich tot, das ist für mich nur ein billiger TV-Fake", wetterte er drauflos. Glückwünsche dürfen der Musiker und das Playboy-Model also eher nicht erwarten: "Ich erkenne die Ehe mit dem Nacktmädchen nicht an", machte er deutlich.

Schon in der Vergangenheit bezweifelte der 72-Jährige, dass das Paar aus Liebe zusammen sei – dass die beiden in Amerika geheiratet hätten, unterstreiche das nur einmal mehr: "Eine in den USA geschlossene Ehe ist in Deutschland gar nicht gültig", erklärte er – auch wenn man das Jawort durchaus hierzulande anerkennen lassen könnte. Michael und Laura würden seiner Meinung nach ihre Rollen schlichtweg nach Drehbuch spielen und damit reichlich Geld verdienen. "Das ist alles. Echte Liebe sieht für mich anders aus", stellte er abschließend fest. Laura sei noch ein Kind und könne gar nicht wissen, worauf sie sich einlässt.

