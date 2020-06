Bei Nikki Bella (36) geht es jetzt in die ganz heiße Phase! Anfang des Jahres hatten die Fans der Wrestlerin ordentlich Grund zur Freude: Nikki gab bekannt, dass sie und ihr Freund Artem Chigvintsev (38) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gab es von der Brünetten schon so einige Schwangerschafts-Updates. Damit dürfte es allerdings bald vorbei sein. Denn: Nikki verriet, dass sie ihren Nachwuchs in wenigen Wochen auf der Welt begrüßen kann!

Auf Instagram präsentierte die Hochschwangere ihren Bauch in voller Pracht vor dem Spiegel und brachte in einem Clip ihre Community auf den neuesten Stand: "Ich gebe euch mal ein kleines Bauch-Update", erklärte sie, nur mit Unterwäsche bekleidet, und strich sich dabei über ihre beachtliche Kugel. "Schaut, wie groß mein Junge wird! Wie verrückt, oder? Schaut euch das an. Er wächst! Ich liebe es", zeigte sich die Mama in spe euphorisch. Im Text zu dem Post kam Nikki dementsprechend kaum aus dem Schwärmen heraus: "Wir haben nur noch weniger als sechs Wochen vor uns! Ich kann nicht glauben, dass wir schon bald unseren kleinen Mann treffen! Wir können es nicht abwarten."

Doch Nikkis Spross ist nicht der einzige, der die Bella-Familie demnächst vergrößern wird. Nikkis Zwillingsschwester Brie (36) erwartet ebenfalls ein Baby – und das auch in wenigen Wochen. Kürzlich nahmen die Schwestern zusammen ein YouTube-Video auf, in dem sie erklärten, durch die Schwangerschaft ganz schön oft erschöpft zu sein: "Wisst ihr, was ich daran liebe, gemeinsam mit meiner Schwester schwanger zu sein? Wir können einfach im Bett liegen und uns beschweren, dass wir so müde sind", erzählte Nikki in dem Clip.

Getty Images Nikki Bella mit ihrem Verlobten Artem, Juli 2019

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 30. Schwangerschaftswoche

Instagram / thebriebella Brie Bella und Nikki Bella im Jahr 2020



