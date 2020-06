Endspurt für Nikki (36) und Brie Bella (36)! Zu Beginn des Jahres ist das Zwillingspaar – ungeplant – fast zeitgleich schwanger geworden. So teilen die Twins im Verlauf ihrer Schwangerschaften sowohl die tollen als auch die weniger schönen Momente. Insbesondere kurz vor den anstehenden Entbindungen sind sie sich wohl gegenseitig die liebsten Leidensgenossen, denn: Die Babys in ihren Bäuchen zehren auf den letzten Metern an ihren Kräften!

"Wisst ihr, was ich daran liebe, gemeinsam mit meiner Schwester schwanger zu sein? Wir können einfach im Bett liegen und uns beschweren, dass wir so müde sind", lachte Nikki in einem YouTube-Video des Kanals The Bella Twins. In dem Clip lagen die Wrestlerinnen erschöpft auf einem Bett und zeigten ihre mittlerweile kugelrunden Babybäuche. "Es ist gerade erst Nachmittag und wir sind bereit fürs Bett", gab die 36-Jährige zu. Die beiden Beautys würden derzeit für ihre TV-Sendung "The Total Bellas" drehen, bräuchten aber das eine oder andere Päuschen zwischendurch.

Dass die Schwangerschaften der WWE-Stars langsam kräftezehrend sind, ist wohl verständlich. Immerhin ist Nikki aktuell in der 33. Woche schwanger, ihre Schwester in der 34. Ihr Geburtszeitraum im August läge damit nur eine Woche auseinander. Dabei dürfte Nikki wohl einen Tick aufgeregter sein: Während es für sie die erste Geburt wird, hat Brie bereits eine Tochter namens Birdie auf die Welt gebracht.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki und Brie Bella im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de