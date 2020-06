Am vergangenen Freitag mussten sich die GZSZ-Fans von einem Kiez-Liebling verabschieden – und das auf ziemlich heftige Weise. Alexander Cöster (gespielt von Clemens Löhr, 52) wird bei einer Auseinandersetzung versehentlich von einem Straßenarbeiter auf die Straße geschubst. Er wird von einem vorbeirasenden LKW erfasst und stirbt noch am Unfallort. Wie geht es jetzt für seine Partnerin Maren (gespielt von Eva Mona Rodekirchen, 44) weiter?

Achtung, Spoiler!

Die Blondine steht nach dem tragischen Ereignis völlig unter Schock und kann das Geschehene noch nicht verarbeiten: Sie und der Kioskbesitzer waren gerade so glücklich und wollten zu diesem Zeitpunkt ihre Reise um die Welt antreten. Maren kann und will das Ableben von Alex nicht akzeptieren und tut immer noch so, als würden sie gemeinsam den Urlaub antreten. Selbst ihre Tochter Lilly (gespielt von Iris Mareike Steen, 28) kann nicht zu ihr durchdringen.

Doch nicht nur die Serienfigur Maren scheint Probleme mit der Verarbeitung von Alex' Tod zu haben: Mit den Reaktionen der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Community hatte selbst der Clemens Löhr nicht gerechnet und meldete sich deshalb kurz danach bei seinen Followern: "Sorry für die Heftigkeit des Abgangs! Alex geht – (fast) entgegen seiner Art – mit Knall und Fall", entschuldigte er sich via Instagram. Clemens sei der Abschied von seinem GZSZ-Alter-Ego Alex zwar nicht leicht gefallen, für ihn sei es jedoch an der Zeit gewesen, weiterzuschauen.

Anzeige

TVNOW Clemens Löhr (spielt Alex Cöster) und Eva Mona Rodekirchen (spielt Maren Seefeld) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW Eva Mona Rodekirchen (spielt Maren) und Iris Mareike Steen (spielt Lilly) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

Instagram / lohrclemens Clemens Löhr im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de