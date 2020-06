Was für ein süßes Familienfoto! Erst vor wenigen Tagen feierten Robert Lewandowski (31) und seine Frau Anna ihren siebten Hochzeitstag. Mit einem niedlichen Throwback-Pic teilten sie eine Erinnerung an diesen besonderen Tag mit ihren Fans im Netz. Ein anderer, ähnlich wundervoller Schnappschuss der glücklichen Eheleute bezauberte die Community ebenso: Der Fußballer und seine Liebste zeigten sich beim Spaziergang mit ihren Kindern im Partnerlook!

Auf Instagram postete der gebürtige Pole ein Bild von sich, Anna und seinen beiden Töchtern, die sich in ihren Kinderwagen versteckten. Dabei fiel sofort auf: Robert und die hübsche Sportlerin tragen fast die gleichen Klamotten! Beide entschieden sich für eine knielange, schwarze Hose und ein helles Oberteil. Sportlich wie das Paar ist, durften natürlich die weißen Sneakers sowie die gleichfarbigen Tennissocken nicht fehlen. Doch das war noch längst nicht alles, was beinahe identisch wirkte: Auch ihre "Accessoires" – also die Wagen der Kids – sind beide grau und mit kleinen Blüten-Applikationen verziert.

Die Fans des FC-Bayern-München-Profis waren mehr als begeistert von diesem niedlichen Beitrag, was nicht zuletzt die rund 700.000 Gefällt-mir-Angaben vermuten lassen. Ein Follower kommentierte den Post mit "Die beste Sportfamilie". Ein anderer witzelte: "Diese zwei Paar Socken sind eine interessante Wahl."

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Familie

Anzeige

Instagram / annalewandowskahpba Anna Lewandowska und Robert Lewandowski

Anzeige

ActionPress/ Schmidt, Hans-Jürgen Robert Lewandowski und Anna Lewandowska auf dem Oktoberfest 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de