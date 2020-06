Happy Birthday! Sängerin Sarah Connor (40), die ihren großen Durchbruch 2001 mit ihrem Chartstürmer "From Sarah with Love" feierte, hat vor Kurzem ihre Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss überrascht. Ganz unerwartet hat die Musikerin ein Foto von sich und ihren drei Schwestern geteilt. Nun legt sie mit einer neuen Aufnahme nach. Dieses Mal ist es ein Bild ihrer ältesten Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi.

Anlässlich des Geburtstages ihres Töchterchens hat die stolze Mama ein Foto von sich und ihrem "wunderschönen Sommermädchen" auf Instagram geteilt. Darauf umarmen sich die beiden herzlich und Sarah küsst die frischgebackene 14-Jährige liebevoll auf die Wange. "Was für ein Glück ich habe, deine Mutter zu sein! Danke, dass du mich ausgesucht hast. Ich liebe dich unendlich", teilt die Hamburgerin gerührt mit.

Auch Summers Papa Marc Terenzi (41) gratuliert ihr zu ihrem Ehrentag mit einem Schnappschuss auf Instagram. Dazu schreibt der "Love to Be Loved by You"-Interpret: "Ich bin so stolz auf die starke Frau, die du geworden bist."

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Juni 2020

Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer und ihr Vater Marc Terenzi in Berlin im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de