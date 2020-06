Rosie Huntington-Whiteley (33) ist eben auch ein Normalo! Das Model genießt aktuell die Familienzeit mit Partner Jason Statham (52) und dem gemeinsamen Sohn. Bereits seit knapp zehn Jahren geht das Paar zusammen durch dick und dünn. Ihr Privatleben versucht die 33-Jährige so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – doch das gelingt ihr nicht immer: Nun wurde sie erneut in ihrer Freizeit gesichtet – diesmal war sie anscheinend unterwegs, um etwas Essbares aufzutreiben. Besonders ihr Outfit stach dabei ins Auge.

Auf den Aufnahmen sieht man die Laufstegschönheit im entspannten Look die Straße hinunterlaufen, an der Hand baumelt eine Tüte. Anscheinend hat sie gerade eine Restaurantbestellung abgeholt und ist dafür nur schnell in etwas Bequemes geschlüpft. Die Flipflops und die graue weite Jogginghose deuten darauf hin, dass Rosie keine Lust hatte, sich großartig zu stylen. Eine gute Figur macht die Beauty in ihrem Outfit dennoch. Die goldene Kette und die elegante Sonnenbrille werten den Street-Style gekonnt auf.

Das ist nicht das erste Mal, dass Rosie derart lässig unterwegs ist. Im März wurde das ehemalige Victoria's Secret-Model von Paparazzi in West Hollywood abgelichtet. Beim gemeinsamen Ausflug mit Jason und Sohnemann Jack trug sie auch eine Jogginghose und passend dazu Turnschuhe. Die Hose ähnelt der, die sie auf den neuesten Fotos trägt.

Anzeige

MEGA Rosie Huntington-Whiteley, Model

Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley 2020 in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham mit ihrem Sohn Jack



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de