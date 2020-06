Diese Aufnahmen sollen wirklich fast 20 Jahre alt sein? Clemens Löhr (52) hat sich als Schauspieler in Deutschland einen Namen gemacht. Zuletzt feierte er in seiner Rolle als Alex Cöster in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten große Erfolge. Doch schon einige Zeit vorher gelang ihm ein großer schauspielerischer Durchbruch: Als Simon Roloff eroberte er in den frühen 2000er-Jahren reihenweise die Herzen der Verbotene Liebe-Fans!

Clemens spielte den Assistenten der Geschäftsführung des Bistros "Schneiders". In seiner Darstellung des Simon durchlebte er schon damals sowohl gute als auch schlechte Zeiten in der ARD-Produktion: Unerfüllte Liebe, eine Auswanderung mit tränenreichem Abschied und der Tod seiner zu früh geborenen Tochter. Beim Blick auf die Fotos aus seiner "Verbotene Liebe"-Zeit wird klar: Der zukünftige GZSZ-Regisseur hat sich äußerlich kaum verändert. Noch heute blickt er mit diesem verschmitzten Grinsen in die Kamera und auch das volle Haar ist ihm geblieben. Lediglich der Bartwuchs ist über die Jahre stärker geworden.

In der Filmografie des 52-Jährigen sind allerdings noch mehr als diese zwei großen Projekte zu finden. Clemens spielte unter anderem in "Alles außer Sex" sowie in einigen Krimi-Serien wie Tatort oder "SOKO Wismar" mit. Außerdem war er nach seinem Studium als Schauspieler am Theater tätig.

Anzeige

ActionPress Clemens Löhr bei "Verbotene Liebe"

Anzeige

ActionPress Clemens Löhr mit seiner Schauspiel-Kollegin Freya Trampert

Anzeige

Instagram/lohrclemens Clemens Löhr, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de