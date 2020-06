Die große Enthüllung steht kurz bevor! Ursprünglich kämpften zehn Kandidaten in der aktuell laufenden TV-Show The Mole unter der Sonne Argentiniens um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dabei macht es ihnen ein Verräter aus den eigenen Reihen schwer, der versucht, die Gruppe zu sabotieren. Kommende Woche dürfte es im finalen Showdown noch einmal richtig spannend werden. Yves-Len Unser, Colleen Schneider und Martin Borgmeier spielen ein letztes Mal um den Jackpot: Doch wer von ihnen ist der berüchtigte Maulwurf?

In den vergangenen sieben Folgen meisterten die Kandidaten nicht nur etliche Challenges und führten Gespräche, sie trafen auch einige heimtückische Entscheidungen. In einer Challenge hintergingen beispielsweise Colleen und Ex-Teilnehmerin Paula Krämer (23) die Gruppe. Doch macht das Colleen als "Mole" auch wirklich verdächtig oder wollte sie sich lediglich einen Vorteil bei der Elimination sichern? Auch Martin stand bereits des Öfteren unter dem Verdacht, die Leistung der Gruppe zu sabotieren. So beschwerte sich der ehemalige Kandidat Aaron Koenigs bei der Buzzer-Challenge: "Ich war mal wieder genervt von Martin und seiner 'Nicht-Bereitschaft', mit anderen Leuten zu kooperieren. Er will immer alles alleine machen." Yves dagegen machte schon bei so einigen Spielen einen fragwürdigen Eindruck. Seine Mitstreiter beschwerten sich schon etliche Male über seine Leistung.

Die Moderatoren Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von der Band The BossHoss haben bereits eine Ahnung, wer der Maulwurf sein könnte. "Yves ist unter 'Mole-Dauerverdacht' bei mir. Kann man sich wirklich dauerhaft so anstellen?", fragte sich Alec. Sie sind sich aber sicher, dass auch Colleen und Martin "Mole"-Potenzial hätten. Fakt ist: Der Saboteur hat es den anderen Kandidaten in den vergangenen sieben Folgen nicht leicht gemacht, ihn zu erkennen. Was meint ihr: Wer ist der Maulwurf? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, "The Mole"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / martinborgmeier Martin Borgmeier, "The Mole"-Kandidat

Anzeige

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser, "The Mole"-Kandidat

Was meint ihr: Wer ist der Maulwurf bei "The Mole"? Yves-Len Unser Colleen Schneider Martin Borgmeier Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de