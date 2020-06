Die Urlaubssaison scheint offiziell endlich eröffnet zu sein! In den vergangenen Monaten mussten die Reiseliebhaber ihre Koffer im Keller stehen lassen: Wegen der aktuellen Gesundheitskrise waren viele Grenzen innerhalb Europas dicht – und die Influencer-Trips damit zunächst abgesagt. Inzwischen empfangen einige Länder jedoch wieder Touristen – und diese Chance nutzten Hailey Bieber (23) und Bella Hadid (23) nun direkt aus: Die beiden Models flogen nach Italien, um dort auf einer Jacht zu entspannen – doch gute Laune scheinen sie dabei nicht zu haben...

Bereits am Dienstag reisten die Ehefrau von Justin Bieber (26) und ihre BFF mit einem Privatjet nach Sardinien, wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen. Auf weiteren Fotos sieht man die Laufstegschönheiten dann in knappen Bikinis an Bord einer Jacht. Doch so richtig scheinen die beiden den Urlaub nicht zu genießen: Sowohl Hailey als auch Bella schauen grimmig drein – glücklich wirken sie bei ihrer After-Lockdown-Reise nicht.

Ob Hailey wohl schlechte Laune hat, weil sie ihren Gatten vermisst? Schließlich haben die Blondine und der Sänger in den vergangenen Monaten kaum eine Minute ohne einander verbracht: Erst kürzlich wurde das Paar dabei gesehen, wie es gemeinsam auf dem Basketball-Platz abhing.

MEGA Hailey Bieber in Italien, Juni 2020

MEGA Bella Hadid und Hailey Bieber in Italien, Juni 2020

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020



