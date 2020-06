Emotionale Bilder vom GZSZ-Set! Seit vergangenen Freitag trauern die Fans um ihren Serienliebling Alexander Cöster (gespielt von Clemens Löhr, 52). Der Kioskbesitzer wurde von einem Lkw überfahren und starb noch am Unfallort. Seine Partnerin Maren (Eva Mona Rodekirchen, 44) leugnet nicht nur seinen Tod, sondern sieht ihren Liebsten noch immer lebendig vor sich und spricht mit ihm. Jetzt gibt es die ersten rührenden Fotos zu der Beerdigung von Alex.

RTL zeigt vorab einige Einblicke in die Szene der Beisetzung. Alexanders Angehörigen nehmen in einer großen Kirche von ihm Abschied. Sein hellbrauner Sarg ist mit Blumenkränzen geschmückt und daneben wurde eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihm aufgestellt. Bei der Zeremonie scheinen nicht viele Leute anwesend zu sein. Auf den Bildern sieht man lediglich Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 59), Jonas (Felix van Deventer, 24) und Lilly Seefeld (Iris Mareike Steen, 28), sowie Maren. Der Anwalt hält in Gedenken an seinen besten Freund eine Rede.

Ob die Blondine das Ableben ihres Freundes immer noch nicht wahrhaben will? Auf den Bildern scheint es zumindest so. Maren steht völlig irritiert und ratlos in der Kapelle. Die Verwirrung ist ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben. Auch ihre beiden Kinder sind offenbar überrascht über das Auftauchen ihrer Mutter – Lilly und Jonas schauen mit offenen Mündern zu Maren.

TVNOW Wolfgang Bahro in einer GZSZ-Szene

TVNOW Eva Mona Rodekirchen in einer GZSZ-Szene

TVNOW Iris Mareike Steen und Felix van Deventer bei GZSZ



