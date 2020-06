Die Vorfreude steigt ins Unermessliche! Vor über einem Jahr machte es Nadine Klein (34) offiziell: Sie ist wieder in festen Händen! Die einstige Bachelorette geht seither mit Tim Nicolas durchs Leben, den sie allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält. Aus dem Pärchenalltag gibt Nadine daher auch auf Social Media kaum etwas preis. Eine Neuigkeit konnte sie kürzlich aber nicht für sich behalten: Sie und ihr Liebster haben eine gemeinsame Wohnung gefunden. Im Promiflash-Interview plauderte Nadine über diesen nächsten Beziehungsschritt!

Die Kisten sind langsam gepackt und lange wird es nicht mehr dauern, bis die Turteltauben endlich ihr Nest beziehen können – und das können sie kaum abwarten: "Wir freuen uns beide unfassbar, endlich etwas Gemeinsames gefunden zu haben", schwärmte die Influencerin gegenüber Promiflash – auch wenn Nadine einräumen muss, dass es für sie erstmal eine Umstellung sein wird, sich den Wohnraum zu teilen: "Die letzten sechs Jahre habe ich alleine gewohnt!", eröffnete sie.

Angst, dass das Zusammenleben nicht funktionieren könnte, hat Nadine aber nicht. Bevor sie in die eigenen vier Wände zog, machte sie bereits die Erfahrung, zusammen mit dem Partner zu wohnen. "Mehr als vier Jahre mit einem Exfreund und meine Beziehung davor war eine jahrelange Fernbeziehung, wo man phasenweise viel zusammengelebt hat." Sie sei sich sicher, genau zu wissen, was es heißt, an einer Beziehung zu arbeiten.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im April 2020



