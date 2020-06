Vogue Williams (34) wird schon bald zweifache Mutter – und kann es selbst kaum fassen, wie schnell die Schwangerschaftswochen vergangen sind! Im März gaben es die Schwägerin von Pippa Middleton (36) und ihr Partner Spencer Matthews (30) bekannt: Mit Sohnemann Theodore war die Familienplanung noch nicht komplett – die Blondine ist wieder schwanger und erwartet ein Mädchen. Nun ist klar, dass die zwei mit der Verkündung der freudigen Botschaft lang gewartet haben: In weniger als einem Monat soll die künftige Erdenbürgerin das Licht der Welt erblicken!

Dass sich Vogue im Schwanger-Endspurt befindet, verkündete sie unter einem Bild von sich auf Instagram, auf dem sie ein weißes Maxikleid trägt, dass ihren Babybauch umspielt: "Ich kann es noch gar nicht glauben, dass unsere Tochter in weniger als einem Monat auf die Welt kommen wird!" Sie habe es bis hierhin genossen, sich in stylische Umstandsmode zu werfen, aber: "Langsam wird es einfach zu heiß. Ich bin auf der Zielgeraden!"

Auch für die knapp 771.000 Abonnenten der Laufstegschönheit ging das offenbar schnell: "Nicht mal mehr einen Monat? Die Schwangerschaft steht dir verdammt gut", kommentierte einer von etlichen Fans. Und weil bis zur Ankunft der Kleinen wenig Zeit bleibt, haben Vogue und ihr Liebster sich bereits auf einen Namen geeinigt. "Der Name ist sehr süß. Gerade bei Mädchennamen hat man so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein – vielleicht sogar etwas wild", deutete die 34-Jährige letzte Woche vielsagend an.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Juni 2020

Instagram / voguewilliams Theodore und Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Juni 2020



