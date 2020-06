Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Prinz William (38) das wohl innigste Foto von sich und seinem Vater Charles (71), das es jemals gab – das Bild zum Vatertag soll laut Insidern sogar noch eine tiefere Bedeutung haben! Am Sonntag war in Großbritannien der Ehrentag für alle Papas. Die Fans der Royals zeigten sich begeistert, den 38-Jährigen und den Thronfolger mal so vertraut miteinander zu sehen, immerhin war Williams Beziehung zu seinem Vater unter anderem wegen der Trennung seiner Eltern nicht immer ganz einfach. Die Adelsexpertin Camilla Tominey erkennt in dem Schnappschuss sogar eine Art Vergebung von Charles' Fehlern.

Die beiden Thronfolger lächeln glücklich auf dem Bild, und Charles lehnt sich an die Schulter seines ältesten Sohnes – für die Insiderin stellt das Foto, das im vergangenen Dezember von Herzogin Kate (38) geschossen wurde, einen Meilenstein dar, wie sie gegenüber Daily Telegraph erläuterte: "Die Wärme, die die beiden füreinander auf dem Foto ausstrahlen, scheint zu zeigen, dass sie die schlechten Erinnerungen aus Williams Kindheit ad acta gelegt haben."

Erst kürzlich wurde von weiteren Quellen geschildert, dass die Verbindung zwischen den beiden in den vergangenen Jahren besser geworden sei. Während William 2017 noch anlässlich einer TV-Doku über Lady Di (✝36) einen Kommentar über seinen 71-jährigen Vater verweigerte, stellte er im vergangenen Jahr klar, dass er es schön fände, wenn Charles mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen könnte. "Jetzt, als Vater von drei Kindern Ende dreißig und mit Charles, der die Rolle des gutherzigen Opas einnimmt, hat man das Gefühl, dass er ihm die Fehler der Vergangenheit vergeben hat", stellte auch die Adelsexpertin in ihrem Statement klar.

