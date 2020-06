Wie hat Davide Tolone seine Exfreundin Siria Campanozzi erneut von sich überzeugen können? Die beiden Friseur-Azubis hatten bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Doch ihre Liebe konnte diesem Test erst einmal nicht standhalten: Siria trennte sich von Davide, nachdem dieser in ihren Augen zu intensiv mit Single-Dame Coco geflirtet hatte. Jetzt hat sie dem Tattoo-Liebhaber aber eine weitere Chance gegeben und ist seit Kurzem wieder mit ihm zusammen. Doch wie hat Davide das geschafft?

Im Interview mit Promiflash verriet der Pforzheimer: "Ich habe sie morgens um 6:30 Uhr abgeholt und gesagt: 'Komm mit. Bitte vertrau mir. Wir gehen nach Konstanz." Von dieser Idee schien Siria zunächst aber nicht wirklich begeistert: "Ich musste sie überreden. Dann kam sie auch mit, aber es wurde nicht Konstanz, sondern die Schweiz. Sie hat schon richtig schlechte Laune geschoben." In der Schweiz angekommen, am Caumasee, haben die beiden dann ein romantisches Picknick gemacht und er habe ihr schließlich seine Liebe gestanden: "Seitdem kann man sagen, sind wir offiziell wieder ein Paar."

Doch anfangs schien Siria einem Liebescomeback skeptisch gegenüberzustehen, vor allem weil Davide sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin Jessica Fiorini getroffen hatte. Das habe jedoch einen ganz speziellen Grund gehabt, wie der Reality-TV-Darsteller erklärte: "Da war von Anfang an ein Plan dahinter." Sie hätten nämlich gemeinsam versucht, seine Verflossene zurückzubekommen: "Sie hat mir Locations gezeigt in der Schweiz, wo ich mit Siria hingehen könnte."

Instagram / davidedondale Davide Tolone, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im März 2020 in Stuttgart

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone



