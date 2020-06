Traurige Nachrichten von Scheana Shay! Vor wenigen Wochen ist der sehnlichste Wunsch der "Vanderpump Rules"-Darstellerin und ihres Freundes Brock Davies in Erfüllung gegangen: Sie erfuhren, dass sie Eltern werden! Jahrelang ließ Scheana ihre Follower auf ihre Kinderwunschreise mitnehmen. Dass sie nun entgegen ihren Erwartungen doch auf natürliche Weise schwanger wurde, war für sie und ihren Partner ein großer Segen. Doch nun hat die Beauty ihr Baby verloren...

"Ich war immer ein offenes Buch und habe euch immer alles erzählt, was in meinem Leben vor sich geht", begann Scheana in ihrem Podcast Scheananigans zu erzählen und enthüllte die Schwanger-News. Doch dann wurde die 35-Jährige traurig: "An einem Wochenende habe ich geblutet und es hörte einfach nicht auf." Zu diesem Zeitpunkt sei sie in der fünften Woche gewesen und habe sofort eine Fehlgeburt vermutet. Ihr Arzt habe ihr dann bestätigt, keinen Herzschlag mehr zu hören.

Für Scheana ist das Drama aber noch lange nicht vorbei, wie sie ihren Hörern weinend erklärte: "Es gibt noch viel zu verarbeiten, denn jetzt bin ich zu Hause und warte nur darauf, eine natürliche Fehlgeburt zu haben." Trotz dieses Schicksalsschlags schaut die Podcasterin positiv in die Zukunft. Denn diese Erfahrung habe ihr gezeigt, dass sie doch von alleine schwanger werden könne. "Und das ist ein Wunder", betonte Scheana.

Instagram / scheana Brock Davies und Scheana Shay

Getty Images Scheana Shay, Reality-TV-Star

Getty Images Scheana Shay bei den E! People's Choice Awards 2019



