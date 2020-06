Das lief für Johannes Haller (32) anscheinend nicht, wie geplant! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat hat vor Kurzem seinen Traum verwirklicht: Er ist nach Ibiza ausgewandert, um seinen Beruf als Brand-Ambassador für einen Jachtverleih nachzugehen. In seinem Haus auf der Partyinsel fand ein Interview rund um seine Firma statt, als es plötzlich an der Tür klingelte. Spanische Polizisten standen vor Johannes' Haustür und durchsuchten sein Grundstück.

"Ein Typ ist vor der Polizei geflüchtet und hat ein verdächtiges Päckchen in meinen Garten geworfen", erklärte Johannes den Vorfall in seiner Instagram-Story. Er filmte, wie mehrere Beamten durch seine Küche in den Garten liefen, um nach dem Paket zu suchen. Für den 32-Jährigen schien das eine lustige und zugleich auch aufregende Situation zu sein – er stellte seine eigene Theorie auf, dass es sich bei dem Schuldigen um einen Drogendealer handlen müsse. Kurze Zeit später kam dann die Aufklärung: "Tatsächlich lag ein Paket hier und den Typen haben sie in Handschellen abgeführt", schilderte der Reality-Darsteller weiter.

Der Ex-Freund von Yeliz Koc (26) schien sich aber mehr über die Polizisten, als über den Verdächtigen in seinem Garten aufzuregen. Die Beamten betraten nämlich seine Küche mit Schuhen und hinterließen Dreck auf dem Boden, was Johannes ganz und gar nicht gefallen hat. "Anzeige ist raus", scherzte er.

Instagram / johannes_haller Ex-Bachelorette-Kandidat Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc



