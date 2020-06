Doch keine Lust auf Bräunungsstreifen, Dani? Auch Daniela Katzenberger (33) verbringt die heißen Tage aktuell am liebsten im Freien, um an ihrem Teint zu arbeiten. Aufgrund ihres Promi-Status' sonnt die Mutter einer Tochter sich jedoch lieber nicht oben ohne und präsentierte ihrer Community erst vor wenigen Tagen unschöne Shirt-Abdrücke. Nach Dannis jüngstem Sonnenbad ist ihr eines aber sicher: Bräunungsstreifen wird es diesmal definitiv nicht geben!

"Ja, ich weiß schon, was ihr denkt: Wie kann sie sich nur so zeigen... mit Preisschild am Schuh?", kommentierte Daniela ihr neues Instagram-Bild und spielte damit auf ihre Schlappen an, an denen offenbar noch das Etikett hing. Dieser kleine Fauxpas wäre ihren Fans sicher nicht aufgefallen, hätte die 33-Jährige ihn nicht erwähnt, denn: Auf dem Foto trägt sie nichts weiter als eine knappe Bikinihose und gibt somit den Blick auf Po und Oberweite frei.

Klar, dass bei diesem Anblick auch die Follower der Kultblondine mächtig ins Schwitzen kommen. Sie freuten sich über den Post und bescherten Danni in kürzester Zeit schon über 60.000 Likes und zahlreiche Kommentare. Gefällt euch das Pic auch so sehr? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberg im Juni 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2020



