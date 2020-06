Traurige Nachricht von der TV-Kult-Oma Violetta! Seit 2011 war die rothaarige Rentnerin bei dem beliebten Fernseh-Duo Klaas Heufer-Umlauf (36) und Joko Winterscheidt (41) als Sidekick mit dabei. Nach "neoParadise" wurde sie aber vor allem durch ihr Auftreten bei Circus HalliGalli deutschlandweit bekannt. Mit ihrer rüstigen Art interviewte die polnische Schauspielerin unter anderem deutsche Stars und Sternchen für die Show. Nach der Absetzung 2015 verschwand sie allerdings von der Bildfläche. Nun verkündete Klaas, dass Violetta leider schon einige Jahre nicht mehr lebt!

Das offenbarte der Entertainer in seinem Podcast Baywatch Berlin mit Thomas Schmitt und Jakob Lundt. "Wir haben das noch nie öffentlich gemacht, dass sie gestorben ist [...]. Sie ist schon etwas länger verstorben [...], drei Jahre", erklärte Klaas. Er erinnere sich immer wieder gerne an ihre besondere Art. "Man, was war das eigentlich für eine besondere Person. Gott hab sie selig. Alles, was an Verrücktheit in der Show von ihr kam, war wirklich ihr Wesen. Und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso", schwärmte der 36-Jährige von Violetta.

Woran die Schauspielerin verstorben und wie alt sie geworden ist, ließ Klaas offen. Es ist aber unumstritten, dass auch Violettas Auftritte bei ihren Sendungen dazu beigetragen haben, dass sie zu einem riesigen Erfolg wurden. 2013 durfte die Seniorin sogar zusammen mit ihren Kollegen einen Preis entgegennehmen: Sie wurden für "Circus HalliGalli" mit dem deutschen Comedypreis für die beste Comedyshow ausgezeichnet.

Getty Images "Circus HalliGalli"-Oma Violetta

Getty Images Oma Violetta beim deutschen Comedypreis 2013

Getty Images Palina Rojinski, Joko Winterscheidt, Oma Violetta und Klaas Heufer-Umlauf im Oktober 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de