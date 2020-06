Oh, wie goldig! Anfang Juni sind Model Ann-Kathrin Götze (30) und Profi-Kicker Mario Götze (28) das erste Mal Eltern geworden. Schon kurz nach der Geburt zeigte das Paar, nicht nur ein Bild seines neugeborenen Söhnchens, sondern teilte auch den Namen mit, den ihr Nachwuchs erhalten hat: Rome. Nach dem ersten Schnappschuss hat die frischgebackene Mama nun erneut ein niedliches Baby-Foto geteilt!

Auf Instagram hat Ann-Kathrin eine Aufnahme von sich und ihrem Nesthäkchen geteilt. Darauf zu sehen ist die Influencerin, wie sie ihren Wonneproppen ganz liebevoll an sich drückt, sodass ihre Nase seine Stirn berührt. Es scheint fast so, als ob die Spielerfrau ganz verzückt von dem Duft ihres Babys sei! Ihren Post kommentiert sie lediglich mit den Worten: "Sonntags-Schmuseeinheit mit meinem Rome." Dahinter setzte sie noch ein blaues Emoji-Herz.

Erst wenige Tage vor diesem Beitrag hat Ann-Kathrin bereits offen darüber gesprochen, wie absolut vernarrt sie in ihr Kind sei. Besonders von einer Sache an ihrem Sohn schwärmte sie: "[Ich bin] so besessen von seinen Haaren!"

