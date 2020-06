Lily Allen (35) setzt ein Zeichen! Bei ihren Auftritten präsentiert sich die Sängerin immer wieder gerne in extravaganten Bühnenoutfits – und auch in Sachen Haarfarbe hat Lily schon einiges ausprobiert. In letzter Zeit trug sie ihre Mähne stets in einem tiefen Schwarz oder sehr dunklen Braun. Nun zeigte sich die 35-Jährige von einer anderen Seite: Sie überraschte ihre Community mit einem Schnappschuss, auf dem ganz eindeutig ihre silbernen Strähnchen zu erkennen sind.

Der entsprechende Instagram-Post zeigt eine zufriedene Lily, die in die Kamera strahlt. Dabei steht ihr graues Haar eindeutig im Fokus. Die Künstlerin, die normalerweise eher für ihre gefärbte Frise bekannt ist, begeistert hier mal mit Natürlichkeit. Auch das Make-up ließ die Britin weg und präsentierte sich so ihren Fans. Ihr Pic kommentierte sie scherzhaft mit "Oma". Für den Style der "The Fear"-Interpretin waren die Abonnenten sofort Feuer und Flamme, sie überschütteten sie mit lobenden Kommentaren: "Du siehst wunderschön aus" und "Du bringst mich zum Lächeln", lauteten nur zwei Antworten auf Lilys Post.

Dabei ist Lily nicht die einzige Promi-Lady, die zu ihrer natürlichen Haarfarbe steht. Auch die Schauspielerinnen Eva Longoria (45) und Salma Hayek (53) gewährten ihren Followern bereits einen Blick auf ihren ergrauten Haaransatz. Den natürlichen Look hielten sie aber nicht lange aus: Beide Damen färbten sich ihr Haupt schließlich wieder in einem dunklen Braunton nach.

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Getty Images Lily Allen, Künstlerin

Getty Images Lily Allen im Juni 2018



