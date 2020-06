1994 wurde die wohl erfolgreichste internationale Girlgroup gegründet – die Spice Girls: Victoria Beckham (46), Emma Bunton (44), Melanie Brown (45) und Geri Halliwell (47) und Melanie Chisholm (46) stürmten die Charts und verkauften bisher 59 Millionen Tonträger. Kein Wunder, dass ihr Comeback 2019 für viele ihrer Fans ein absolutes Highlight war. Gegenüber Promiflash verriet Mel C., wie sich die Bandmitglieder während der Tournee verstanden haben.

Im Promiflash-Interview plauderte Sporty Spice offen über ihre Zeit mit ihren Kolleginnen und offenbar sie haben sich ziemlich gut verstanden: Zwar hätten mittlerweile alle ihre eigenen Karrieren, Familien und würden andere Prioritäten haben. "Aber wenn wir auf der Bühne stehen, sind wir die Spice Girls und keiner kommt dazwischen", stellte sie klar. Wenn sie zusammen seien, würden sie ziemlich alberne Sachen machen, die sie alleine nicht machen würden.

Die brünette Beauty aber nicht nur über das Comeback, sondern auch über ihre Anfänge bei den Spice Girls – dabei verriet sie, dass sie nicht immer so selbstsicher war, wie sie es heute ist. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ständig in den Medien ist, ständig fotografiert wird, ist es schwer, das alles auszublenden. Man hat das immer im Kopf. In dieser Zeit in meinem Leben war ich wirklich sehr unsicher", betonte sie im Gespräch mit Promiflash.

