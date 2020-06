Melanie (45) Chisholm alias Mel. C (46) schwelgt in Erinnerungen! Die Spice Girls waren nach ihrer Gründung im Jahr 1994 die erfolgreichste Girlgroup ihrer Zeit. Gemeinsam mit Emma Bunton (44), Geri Halliwell (47) und Co. stürmte Mel C. die Charts und verkaufte über 59 Millionen Tonträger. Kaum eine Meldung hat in der Musikwelt für so viel Aufsehen gesorgt, wie das Comeback der Band im vergangenen Jahr. Jetzt wollte Promiflash von Sporty Spice wissen, wie sie die Reunion der Band erlebt hat.

"Es war unglaublich, es war so viel beeindruckender, als wir es uns jemals erträumt hatten", schwärmte die Sängerin gegenüber Promiflash. Melanie sei bereits im Vorfeld der Tour total aufgeregt gewesen. Die Energie und Liebe, die sie während der Konzerte gespürt habe, sei unbeschreiblich gewesen. "Es hat uns umgehauen, wie viele Spice-Girls-Fans es draußen immer noch gibt", betonte die Musikerin. Für sie habe es sich so angefühlt, als sei sie wieder in den 90ern.

Obwohl nun schon einige Zeit vergangen ist, hätten Emma, Geri, sie und Melanie B. wieder ohne große Probleme zusammengefunden – nur Victoria Beckham (46) war nicht dabei. "Wir haben jetzt alle andere Prioritäten und wir sind alle Mütter, aber wenn wir auf der Bühne sind, dann sind wir die Spice Girls und nichts und niemand kommt dazwischen", erklärte die 46-Jährige. Schließlich hätten sie alle dieselbe Vision für das Comeback vor Augen gehabt.

MEGA Melanie C. im März 2020

Getty Images Melanie C. im Februar 2020

Getty Images / Stuart C. Wilson Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C. bei der "Viva Forever"-After Party 2012



