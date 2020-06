Das ist mal eine etwas andere Geburtstagsparty! North West (7), die älteste Tochter von Reality-Star Kim Kardashian (39) und Rapper Kanye (43), durfte ihren siebten Ehrentag erwartungsgemäß mit einer Sause feiern, die so ziemlich aus dem Rahmen fiel. Dementsprechend fand die Kinderfete auch nicht auf dem West-Kardashian-Luxusanwesen in den Hidden Hills statt, sondern auf einer Ranch der Promi-Familie im idyllischen Wyoming. Zusammen mit Familie und Freunden genoss die Siebenjährige dort ihren Ehrentag. Und Kim veröffentlichte mehrere Schnappschüsse von der coolen Cowboy-Mottoparty.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige die Eindrücke mit ihren Followern. Mit ihrer Tochter ließ sie sich dabei ablichten, wie sie auf zwei ihrer insgesamt 14 Pferde ritten – im "Wyoming-Stil", wie Kim die Aufnahmen betitelte. Für Action sorgte außerdem die Kartrennbahn, auf der anscheinend auch Kanye ordentlich Spaß hatte. Getreu dem Cowboy-Motto war eine auf der Ranch liegende Scheune dekoriert, wo die Partygäste den ereignisreichen Tag ausklingen ließen. Zum Abschluss blies das Geburtstagskind noch seine Kerze auf dem Westernhut-Kuchen aus.

Bereits vor ein paar Tagen hatte Kim ihrer Erstgeborenen rührende Worte zum Geburtstag gewidmet: "Ich kann nicht glauben, dass du schon sieben bist. Wahnsinn, wie schnell die Zeit verflogen ist! [...] Ich liebe dich bis zu deinem Alienplaneten und zurück", schwärmte der Keeping up with the Kardashians-Star von North.

