Kanye West (42) lebt derzeit mit seiner Ehefrau Kim Kardashian (38) und ihren vier gemeinsamen Kids in Los Angeles. In der Vergangenheit hat sich der Musiker jedoch schon des Öfteren in dem US-Bundesstaat Wyoming zurückgezogen, um sich entweder von dem öffentlichen Trubel zu erholen oder an seiner Musik zu arbeiten. Aktuell soll der Künstler sich wieder dort befinden und mit seiner neuen Platte beschäftigt sein. Und nun kaufte sich der Rapper ein riesiges Anwesen in Wyoming – möchte er etwa mit seiner Familie dorthin ziehen?

In der Ranch, die der 42-Jährige vergangene Woche laut TMZ gekauft hat, sollen ganze acht Wohnungen untergebracht sein. Obendrauf gibt es auf dem Gelände noch zwei große Seen, ein Restaurant, ein Event-Center und ein paar Meetingräume. Für das "Monster Lake Ranch"-Anwesen sollten stolze 14 Millionen US-Dollar hingeblättert werden, also umgerechnet fast 13 Millionen Euro – Kanye zahlte davon aber nur einen Teil. Der "Amazing"-Interpret soll immerhin bloß die Hälfte des 3.600-Hektar-Grundstücks erworben haben, das sich stolze 1.800 Kilometer von seinem derzeitigen Wohnort Hidden Hills entfernt befindet.

Nicht nur Kanye ist ein Fan des Bundesstaates, sondern auch Kim liebt es, dort Zeit zu verbringen, wie sie bereits mit Familienfotos aus der Natur unter Beweis gestellt hat. Erst in diesem Monat offenbarte sie in einem Interview gegenüber der Vogue, wie sie sich ihre Zukunft mit Kanye und den Kindern North (6), Saint (3), Chicago (1) und Psalm vorstelle: "Ich sehe uns schon auf einer Ranch in Wyoming leben, und gelegentlich Palm Springs und unser Zuhause in Los Angeles besuchen." Wird die Monster Lake Ranch also etwa das neue Domizil von Kanye, Kim und ihren Kids?

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Mai 2019 in New York

Getty Images Kanye West in New York City 2018

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kids North (l.) und Saint West (2.v.l.)

