Diese Neuigkeit dürfte viele Streaming-Fans freuen! Das polnische Erotikdrama 365 Days faszinierte zahlreiche Zuschauer und wurde schnell zu einem regelrechten Netflix-Hit! Während die weitere Geschichte von Don Massimo Torricelli (Michele Morrone) und Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) bereits in insgesamt drei Büchern erzählt wurde, wartet die Fangemeinschaft gespannt auf die nächste Verfilmung. Doch könnte das Warten etwa schon bald ein Ende haben? Jetzt äußerte sich Michele zu einer möglichen Fortsetzung!

In einem Video, das Michele für die Internetplattform HalaHi aufgenommen hat, beantwortete er jetzt einige Fragen von Fans. "Ob wir einen zweiten Teil produzieren werden?", wiederholte er eine der Anfragen. Mit seiner Antwort dürfte er die Herzen etlicher Zuschauer zum Rasen gebracht haben. "Die Antwort ist 'Ja'! Wir werden einen zweiten Teil drehen!", stellte der "365 Days"-Hottie klar. Allerdings sei es aufgrund der aktuellen Situation noch unklar, wann die Dreharbeiten beginnen werden. "Aber wir werden es ganz sicher machen", versicherte er.

Außerdem plane Michele, einen weiteren Meilenstein für seine Karriere: Er wolle demnächst in die USA ziehen. "Ihr wisst schon, der amerikanische Traum. Wir Schauspieler träumen alle davon, in Hollywood-Filmen mitzuspielen", erklärte er. Somit dürften seine Fans erst recht gespannt sein, in welchem großen Streifen er als Nächstes zu sehen ist.

