Wehmut bei den Sing meinen Song-Fans! Am heutigen Dienstag flimmerte die letzte Folge der diesjährigen Staffel über die Bildschirme. Gastgeber Paddy Kelly (42) und seine Kollegen ließen die gemeinsame Zeit noch einmal Revue passieren und sorgten mit zahlreichen Duetten noch ein vorerst letztes Mal für Gänsehautmomente! Die Zuschauer genossen den Abend in vollen Zügen und wünschten, die musikalische Reise würde noch weitergehen...

Im Laufe der insgesamt acht Episoden haben sich MoTrip (32), Lea (27) und Co. offenbar in die Herzen der Fans gesungen. Die gemeinsamen Auftritte scheint für sie zwar ein perfekter, aber für ihren Geschmack ein verfrühter Abschluss zu sein. "Der Abend heute ist echt noch das Sahnehäubchen. Ich will nicht, dass es aufhört" oder "Es ist so wunderschön und so traurig, dass es heute zu Ende geht!", schrieben die User auf Twitter. Auch den Künstlern fiel der Abschied schwer.

Doch allzu lange dauert es nicht, bis sie wieder gemeinsam die Bühne rocken, denn: Die Stars des Tauschkonzerts werden im kommenden Jahr auf Tour gehen. Die Termine gab Vox auf seiner Webseite bekannt. Vom 18. bis zum 21. Februar werden Jan Plewka (49) und Co. in Köln, München, Berlin und Hamburg Halt machen.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Lea und Nico Santos bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Paddy Kelly, Ilse DeLange, MoTrip, Lea, Max Giesinger, Jan Plewka und Nico Santos

Anzeige

Instagram / motrip Cast von "Sing Meinen Song" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de