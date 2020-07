Das ist Megan Fox' (34) Typ Mann! Nachdem die Schauspielerin die Trennung von Brian Austin Green (46) bekannt gab, tauchte plötzlich ein neuer Mann an ihrer Seite auf: Machine Gun Kelly (30). Dabei fällt auf, dass der Rapper optisch mit ihrem Ex nicht wirklich viel gemeinsam hat. Jetzt wird offenbar klar, warum Megan von dem Musiker so angetan ist: Sie soll auf Männer mit Tattoos stehen!

"Machine Gun Kelly ist ganz anders als Brian. Das ist für Megan total aufregend", gab ein Insider gegenüber HollywoodLife an. Die 34-Jährige habe heimlich immer für tätowierte Kerle geschwärmt, es sei also kein Wunder, dass sie sich von dem Blondschopf körperlich angezogen fühle. "Hinsichtlich ihres Liebeslebens hat sie nach ihrem Ehemann nach etwas anderem verlangt und das hat sie jetzt auch bekommen", verriet die Quelle weiter.

Der 30-Jährige treffe aber nicht nur Äußerlich ihren Männergeschmack. Auch charakterlich soll das Pärchen ähnlich ticken. Die beiden sollen sich darauf geeinigt haben, die Dinge ruhig anzugehen. "Sie scheint damit zufrieden zu sein, wie sich alles entwickelt", erzählte der Insider weiter. Der Beauty tut ihr neuer Lover scheinbar wirklich gut. Erst kürzlich wurden die beiden kichernd nach einem feuchtfröhlichen Kneipenabend gesichtet.

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly im Dezember 2017

Anzeige

Musikvideo: "Machine Gun Kelly" mit "Bloody Valentine" Machine Gun Kelly und Megan Fox im Musikvideo zu "Bloody Valentine"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de