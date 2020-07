Rührende Worte von Prinz Harry (35) über seine Mutter. Prinzessin Diana (✝36) verstarb vor knapp 23 Jahren bei einem Autounfall in Paris – die Prinzessin der Herzen bleibt bei ihrer Familie und ihrem Volk jedoch unvergessen. Am Mittwoch war ein besonders emotionaler Tag für ihre Söhne Harry und William (38): Am 1. Juli wäre Lady Di 59 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstags verkündete ihr jüngster Spross die Gewinner des Diana Awards – und hielt im Zuge dessen eine ergreifende Rede in Gedenken an seine Mama.

Der Award wurde in Dianas Namen ins Leben gerufen und soll Kinder und Jugendliche auszeichnen, die mit ihrem Einsatz die Welt positiv verändern. In einer Live-Videobotschaft auf der offiziellen Awardseite richtete sich Harry mit diesen bewegenden Zeilen an die Gewinner: "Ich weiß, dass meine Mutter eine Inspiration für viele von euch war, und ich kann euch versichern, sie hätte an eurer Seite gestanden. Genau wie viele von euch hat sie nie die einfachen, populären und bequemen Worte gewählt – sondern stand immer für andere ein und vor allem für die Personen, die es am meisten brauchten."

Harry ist besonders stolz darauf, dass die Stiftung zu Ehren seiner Mama aktuell im Kampf gegen den Rassismus hilft. Seit einigen Wochen ist das Problem weltweit aufgrund des Todes vom Afroamerikaner George Floyd durch einen weißen Polizisten in Amerika stärker in den Fokus gerückt. "Institutioneller Rassismus hat keinen Platz in unserem Leben. [...] Ihr seid ein Teil der Veränderung", ermutigte er die Gewinner.

JAMAL A. WILSON / Getty Prinzessin Diana in Washington, 1997

Getty Images Prinz Harry 2020 in London

Getty Images Prinz Harry

