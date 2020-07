Rätselhafter Körperschmuck! Auf roten Teppichen und Veranstaltungen lässt die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Aniston (51) immer mal wieder ihre Tattoos durchblitzen. Dabei rätselten viele Fans bereits, was es mit den mysteriösen Ziffern an ihrem Handgelenk auf sich haben könnte – denn: Seit dem Jahr 2018 ziert ein "11 11"-Tattoo den Körper des Friends-Stars. Doch welche Bedeutung hat die Zahl Elf für Jennifer?

Die Zahlenreihe symbolisiere zwei wichtige Daten im Leben der Schauspielerin, berichtete ein Insider gegenüber The Sun. Zum einen handele es sich um den 11. Februar und zum anderen um das Jahr 2011. "Es ist ihr Geburtstag und das Jahr, in dem ihr Hund Norman starb", verriet die Quelle. Der Vierbeiner, der im Alter von 15 Jahren starb, habe ihr besonders am Herzen gelegen. "Sie vermisst Norman jeden Tag, er war wirklich die Liebe ihres Lebens", wusste der Insider.

Jennifer zollt ihrem verstorbenen Hund aber nicht nur mit dem Tintenkunstwerk am Handgelenk Tribut. Kurz nach dessen Tod ließ sie sich bereits im Jahr 2011 ihr allererstes Tattoo stechen. Seitdem ziert der Schriftzug "Norman" die Innenseite ihres rechten Fußes.

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tattoo von Jennifer Aniston



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de