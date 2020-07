Ist es bald so weit? Nachdem Barbara Meier (33) vor rund einem Jahr ihrem damaligen Freund Klemens Hallmann das Jawort gegeben hat, fiebern die zwei aktuell auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs hin. Den genauen Geburtstermin ihrer Tochter wollte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin bisher aber nicht verraten. Jetzt gibt sie allerdings einen Hinweis darauf, dass es gar nicht mehr lange dauern dürfte...

"Ruhe vor dem Sturm", schreibt die Rothaarige auf ihrem Instagram-Account zu ihrem neuesten Schwangerschafts-Posting. Nur im Bademantel lehnt sich das Model auf einem Sessel zurück, wirft die langen Locken über die Schultern und lächelt leicht verträumt vor sich hin. Während sie in ihrer Entspannungspose freien Blick auf ihre langen, nackten Beine gibt, ist der sichtlich runde Babybauch unter dem weißen Stoff des Mantels versteckt. Mit dem Hashtag #bademantelpasstimmer witzelt Barbara ganz offensichtlich darüber, dass ihre XXL-Kugel zu Problemen bei der Kleiderwahl führt.

Doch warum will die Beauty eigentlich keine genauen Angaben zum errechneten Geburtstag geben? "Ich möchte nicht so ganz genau das Datum herausgeben, weil mich dann jeden Tag wahrscheinlich ganz viele Leute fragen: Und, ist es schon so weit?", erklärte sie vor wenigen Tagen in dem Podcast ELTERNgespräch. Deshalb habe sie lediglich den Sommer als groben Zeitraum genannt.

Actionpress/ Doug Peters/Empics Klemens Hallmann und Barbara Meier bei der amfAR-Gala 2019 danke!

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Getty Images Barbara Meier im Januar 2019



